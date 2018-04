Ilva, trattativa a rilento e Mittal non cambia idea: tetto di 10mila dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Non un punto di partenza ma un punto di arrivo. O di caduta, come dir si voglia.I 10mila lavoratori da riassumere nella vertenza Ilva sembrano uno scoglio insormontabile: da una parte la posizione di ArcelorMittal che si trincera dietro un accordo già stipulato col governo e che, oltretutto, in precedenza prevedeva una forza lavoro inferiore; dall’altra i sindacati che non possono accettare certamente un’intesa preconfezionata che svilirebbe il proprio ruolo. Così, insomma, si fa davvero dura. Prossimo appuntamento sarà mercoledì prossimo ma se le basi restassero queste, non ci sono margini.Si può sintetizzare così il summit tenutosi ieri al ministero dello Sviluppo economico tra sindacati, Am InvestCo - cordata aggiudicatrice degli asset - e governo, ieri rappresentato ancora una volta da Teresa Bellanova.Una riunione fiume di oltre cinque ore che ha partorito semplicemente un altro appuntamento. Almeno, però, iniziano a emergere chiaramente alcuni punti cardine. Ieri non sono state sufficienti nemmeno ristrette sindacali oltre alla plenaria con tutti i rappresentanti. E la motivazione è facilmente intuibile.Il ragionamento di ArcelorMittal segue questa logica: il tetto dei 10mila addetti da riassorbire per la nuova Ilva è frutto di uno sforzo della proprietà che inizialmente era ferma a circa 8.400. Poi, grazie alla mediazione del governo, si è incrementato il tetto a 10mila.Lo sforzo sarebbe stato messo nero su bianco e da qui non ci si smuove.