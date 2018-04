Ilva, una doppia verità: scontro Calenda-sindacati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«L’accordo integrativo al contratto prevede 10mila lavoratori con stessi diritti e livelli salariali. Tutti gli altri lavoratori restano in carico all’amministrazione straordinaria che esegue bonifiche e altro. Questo è punto di partenza».Torna a parlare il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sulla vertenza Ilva. Dichiarazioni affidate al profilo twitter, sempre molto prospero. Una serie di messaggi che anticipa il vertice di questa mattina al Mise: si incontrano nuovamente sindacati, Am InvestCo e governo per capire se ci sono margini su un modello di riassunzione che tuteli i diritti acquisiti dei lavoratori e, allo stesso tempo, risponda alla discontinuità aziendale richiesta dalla Commissione europea.Parti lontane, chissà se questa mattina a Roma ci possa essere un avvicinamento o una rottura definitiva. Perché i sindacati hanno chiesto ai rappresentanti di ArcelorMittal un documento scritto da poter analizzare che contempli la proposta su diritti acquisiti, salari e normativa di riferimento. Nella riunione di mercoledì, Fiom, Fim, Uilm e Usb hanno rimarcato la grande distanza con il colosso dell’acciaio sulla rimodulazione di premi e quattordicesima che potrebbero incidere sul reddito dei lavoratori per 4.000/5.000 euro l’anno. Per le organizzazioni sindacali occorre mantenere sostanzialmente le condizioni attuali sia in termini di anzianità aziendale, professionale e retributiva dei lavoratori. Da quanto filtra, però, l’azienda - supportata dalla risposta della Commissione europea che il commissario straordinario Laghi ha letto durante l’incontro - premerebbe per una discontinuità anche occupazionale. Con una rivisitazione di tutti i contratti e degli accordi stipulati in tutti questi anni tra Ilva e lavoratori.Un problema che sembrava superato il 31 ottobre quando il ministro Calenda riaprì la trattativa assicurando che tutti i diritti acquisiti sarebbero stati assicurati dalla cordata.