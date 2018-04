Ilva, confronto sui numeri. I sindacati: esuberi zero. La cordata: quota 10mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna domani al Mise per la trattativa vincolante sull’Ilva tra sindacati e Am InvestCo, cordata guidata da ArcelorMittal. A una settimana dalla precedente riunione, di nuovo tutti a Roma. Perché tempo da perdere non ce n’è. Gli ostacoli, quelli invece sì, restano.Si riparte dalla ricognizione di giovedì scorso, come l’ha definita la viceministro Teresa Bellanova. Un warm-up con un obiettivo preciso: da domani bisogna spingere sull’acceleratore. L’ha detto il ministro Calenda, lo auspica parte del sindacato ma anche la stessa ArcelorMittal. Perché al di là di spunti interessanti bollati dalla stessa Bellanova come convegnistica, in questi mesi non ci sono stati assolutamente passi avanti. Almeno per quanto riguarda la negoziazione sindacale.Al centro delle analisi in questa fase ci sono soprattutto i numeri, peraltro già noti. I sindacati punteranno a zero esuberi, ArcelorMittal parte da 10mila dipendenti Ilva riassorbiti - su 14.200 attuali - così suddivisi: 9.885 tra quadri, impiegati e operai, 45 dirigenti e 70 dipendenti francesi delle controllate Socova e Tillet.Nello specifico: nello stabilimento di Taranto resterebbe una forza lavoro pari a 7.600 unità, a Genova 900 e via via gli altri. Nel siderurgico tarantino, quindi, si passerebbe da 10.800 a 7.600 unità così ripartite: 130 quadri, 1.140 impiegati e 6.330 operai.Numeri tarati su un piano industriale a medio termine che prevede un aumento della produzione di acciaio liquido dagli attuali livelli ai 6 milioni di tonnellate per anno e mantenimento di tale livello fino alla completa implementazione del piano ambientale entro agosto 2023.