Incidente all'Ilva: operaio con la mano stritolata in un ingranaggio

Il suo urlo di dolore ha lacerato l’aria dell’officina Mua dell’Ilva. Mentre tentava disperatamente di liberare la mano destra rimasta schiacciata in un macchinario. Ora è in ospedale dove stanno cercando di salvargli la funzionalità dell’arto. Mentre sulla sicurezza nella grande fabbrica dell’acciaio è di nuovo polemica. A confermare l’incidente in cui è rimasto ferito Antonio Losavio, quarantenne lavoratore di Ilva, è stata la stessa azienda con una nota.«Questo pomeriggio presso l’officina Mua un operatore Ilva, mentre lavorava al tornio numero 11 - spiegano dall’azienda - ha subito delle lesioni alla mano destra. L’episodio si è verificato perché il guanto si è impigliato sul pezzo montato sul mandrino del tornio stesso. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che il lavoratore abbia avvicinato la mano al mezzo ancora in rotazione. Dopo le prime cure fornite nell’infermeria dello stabilimento - aggiungono da Ilva - il dipendente è stato trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a un intervento. Oltre ad aver posto immediatamente la macchina in sicurezza, l’azienda ha provveduto ad informare gli enti preposti e a svolgere tutte le indagini interne per risalire alle cause che hanno provocato l’episodio».Una lettura piuttosto pesante dell’incidente, invece, viene avanzata da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell’Usb. «L’operaio - spiega Rizzo - rischia di perdere l’uso della mano. Le cause sono ancora da stabilire con precisione, ma con ogni probabilità - aggiunge il sindacalista - il lavoratore sarà scivolato a causa delle pedane in legno non idonee ad essere usate come piano calpestio, in quanto facilmente impregnabili tra umido e olio.. Losavio lavorava sul tornio, una macchina certificata CE del 2004”.