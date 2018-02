Ilva, aperto il cantiere per la copertura dei parchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La prima zona ad essere coperta sarà quella più vicina ai Tamburi. La più a ridosso delle case e delle scuole del rione confinante con il gigante dell’acciaio: l’Ilva. Perché la colossale opera ingegneristica che sarà la copertura dei parchi primari dello stabilimento nasce con l’obiettivo di evitare che nei polmoni dei tarantini finiscano le polveri dei minerali stoccati nel siderurgico. Da qui, una manciata di passi e la statale a dividere la fabbrica dalle abitazioni, ieri mattina è stato aperto il cantiere per l’intervento più complesso e più costoso del piano ambientale per Ilva. La copertura dei parchi dell’Ilva è perno e simbolo della speranza, un giorno, di ambientalizzare la vecchia acciaieria nata negli anni Sessanta e costruita a un passo dalla città. Ma è anche «un’opera che non ha eguali al mondo, sicuramente la più grande», per citare le parole usate dall’ingegnere Luigi Cimolai, presidente dell’omonimo gruppo, che ieri ha aperto il cantiere e ha presentato l’opera ai giornalisti. «Ogni parco coprirà una superficie pari a 28 campi da calcio, per darvi un’idea delle dimensioni di cui parliamo», ha aggiunto poi.Da anni un pool specializzato della società friulana Cimolai lavora alla fattibilità di un progetto che, in passato, era stato definito impossibile. Ma impossibile non è per team di ingegneri abituati a coprire la centrale di Chernobyl o a realizzare ponti, a progettare il più grande telescopio del mondo o a realizzare e installare le paratoie del nuovo canale di Panama.Come la struttura della centrale nucleare ucraina, i parchi di Taranto saranno coperti da enormi volte metalliche. Due nell’opera jonica: la prima che sarà realizzata è quella dei parchi minerali, la seconda dei parchi fossili. Le volte di Taranto saranno però meno alte e più lunghe. Ogni struttura, una volta completata, avrà una lunghezza di 700 metri - rispetto ai 150 metri di Chernobyl - e una larghezza pari a 254 metri. E come per le paratoie del canale di Panama, a fornire l’acciaio necessario alla realizzazione sarà anche la stessa Ilva. Per l’opera di copertura dei parchi ne serviranno 60mila tonnellate.I tempi. Per ridurli al minimo si è scelto di realizzare lo stesso progetto dell’amministrazione straordinaria. Risalente agli anni 2013-2014 di Taranto, era stato già approvato dalle istituzioni e dagli enti coinvolte ed è dotato di tutti i permessi necessari. Poi è stato appaltato, con il via libera dai commissari straordinari dell’Ilva (Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba) d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ieri il cantiere si è aperto ufficialmente con una simbolica “posa della prima pietra” nel parco minerali alla presenza del presidente Cimolai.