Ilva, nello scontro istituzionale irrompe il presidente Gentiloni: «Non può saltare l’investimento»

La copertura dei parchi diventa realtà. Oggi partiranno i lavori per coprire le montagne di materie prime dell’Ilva. Un segno tangibile della volontà di rendere concreti gli impegni per l’ambientalizzazione della grande fabbrica. Alla vigilia di questo storico appuntamento, sancito da una conferenza stampa all’interno del siderurgico tarantino, è in prima persona il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ad intervenire sullo scontro istituzionale che infiamma la città di Taranto e i palazzi romani. Come un arbitro nella difficilissima partita a nervi tesi tra istituzioni, il premier entra a ristabilire la necessità di rendere Ilva un’azienda in grado di garantire lavoro senza effetti nocivi nè sugli operai nè sulla popolazione di Taranto. «Non posso credere ci sia un rischio per Ilva. Capisco e rispetto il punto di vista del presidente della Puglia, del sindaco di Taranto: lo interpreto come il tentativo legittimo di ottenere le condizioni migliori, ma qui parliamo di un investimento che da un lato salva 10mila, 15mila posti di lavoro e dall’altro investe tantissimo per bonificare una delle zone più inquinate al mondo», ha detto il presidente del Consiglio. In un’intervista a “Uno Mattina”, ieri, Gentiloni ha poi concluso con ottimismo ma chiedendo a Regione e Comune una mediazione che garantisca comunque la cessione del gruppo dell’acciaio: «Non credo che gli enti locali lavoreranno per far saltare l’investimento. Noi siamo aperti al dialogo ma tutto possiamo fare tranne che far scappare gli investitori», ha concluso il presidente. Investitori che, per il momento, non sembrano affatto intenzionati a mollare. Aditya Mittal, direttore finanziario e responsabile della attività europee per ArcelorMittal - compagnia che controlla la società Am Investco Italy creata per acquistare Ilva - durante la presentazione dei conti 2017 si è soffermato sull’acquisizione che è sotto i riflettori dei produttori mondiali dell’acciaio.