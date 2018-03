Ilva, è incostituzionale il decreto salva produzione: sbloccò i sigilli ad Afo 2

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La Corte Costituzionale ha stabilito, con sentenza numero 58, l’incostituzionalità di un decreto del 2015 che consentiva la produzione e, specificatamente, l’utilizzo dell’altoforno numero 2 di Ilva.Il provvedimento governativo sbloccò il sequestro disposto dal gip Martino Rosati in seguito alla morte dell’operaio Alessandro Morricella, “esposto, senza adeguate protezioni, ad attività pericolose nell’area di un altoforno”.La decisione della Consulta, secondo l’azienda, non ha però conseguenze sulla continuità produttiva poiché l’operatività di Afo2 fu sbloccata in seguito a un’istanza della società accolta dalla Procura stessa. È di ieri la pubblicazione della sentenza della Consulta che, di fatto, ha bocciato uno dei tanti decreti sul siderurgico approvati in questi anni. Torniamo indietro con la clessidra per capire cosa è successo. Alessandro Morricella, un operaio di 35 anni dell’Ilva di Taranto, l’8 giugno del 2015 è travolto da fiamme e ghisa liquida. Muore dopo un’atroce agonia di quattro giorni.Il gip Rosati dispone quindi il sequestro di Afo2 senza facoltà d’uso. In quel momento storico, sono fermi anche Afo1 e Afo5 per adeguamenti alle prescrizioni e attivo resta solo Afo4. Un rischio concreto per la produzione superato, appunto, dal decreto legge del 4 luglio, neanche un mese dopo l’incidente. Si consente la prosecuzione delle attività, a condizione che entro trenta giorni Ilva appronti un piano di intervento. Ecco quindi la bacchettata dei giudici che hanno rilevato come siano state considerate “unicamente le esigenze dell’iniziativa economica” e sia stata “sacrificata completamente la tutela addirittura della vita oltre che dell’incolumità e della salute dei lavoratori”. Secondo la Consulta, il legislatore può intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale prevedendo che sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell’attività d’impresa; ciò, però, “può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco”.