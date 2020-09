ArcelorMittal, esplode la protesta. Gli operai bloccano la statale

Ultimo aggiornamento: 12:23

Un gruppo di lavoratori del siderurgico ArcelorMittal di Taranto , circa una sessantina, questa mattina ha bloccato la strada statale 100 nel tratto proprio davanti alla fabbrica. I lavoratori, cassintegrati, sono giunti mentre era in corso la riunione dei sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb per decidere le forme di protesta da intraprendere dopo la fermata di nuovi impianti nel grande stabilimento siderurgico di Taranto scattata proprio da oggi.I sindacalisti, dopo aver appreso la notizia della protesta, hanno lasciato la riunione e si sono uniti ai lavoratori in presidio sulla strada. la circolazione sulla statale è stata interrotta mentre sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per tentare di sbloccare almeno una delle carreggiate per consentire di gestire il traffico,