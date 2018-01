Ilva, volano insulti e querele sull’accordo di programma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Accuse, insulti e querele. Il caso è deflagrato in questi ultimi giorni e ha spaccato il fronte ambientalista tarantino. L’appoggio al ricorso degli enti locali contro il decreto del presidente del consiglio dei ministri che contiene il piano ambientale per la nuova Ilva e il successivo Accordo di programma proposto da Comune di Taranto e Regione Puglia hanno creato incomprensioni e divisioni. E anche alcuni strascichi giudiziari.Partiamo allora dalle origini per spiegare come si è creato un fronte variegato di associazioni e cittadini che sin dall’inizio hanno appoggiato l’azione amministrativa del sindaco Melucci. Era lo scorso mese di dicembre quando, in una riunione alla sede dell’Abfo, alcuni rappresentanti storici dell’universo ambientalista insieme a semplici cittadini incontrarono gli avvocati dello studio legale Sacconi. In quella sede si decise di appoggiare un atto amministrativo, ossia il famoso ricorso al Tar. «Un sostegno all’azione di Palazzo di Città al di là del partito che lo governa - precisa Luciano Manna, esponente dell’associazione Peacelink -. Avevamo preso questa posizione già da tempo assumendoci onori e oneri. Anche il rischio economico. Questo è stato visto da alcuni come un endorsement a una forza politica, in questo caso il Partito democratico. Un’associazione deve fare politica nel senso più nobile e rivendico il diritto di poter colloquiare con un tesserato del Pd. Rivendico altresì il diritto di appoggiare un atto amministrativo e di criticarne uno successivo, cioè l’Accordo di programma che in alcuni punti sconfessa quello stesso ricorso. La nostra è cittadinanza attiva e non può essere delegittimata così».Succede, infatti, che gli enti locali mantengono il ricorso nel merito e, qualche giorno dopo, presentano al governo una bozza di Accordo di programma che subisce delle critiche da diverse associazioni. Compreso da Peacelink e dal suo presidente, Alessandro Marescotti, che in un post su Facebook espone forti perplessità su alcuni punti del testo di Comune e Regione. E qui si scatena la polemica che degenererà. Michele Riondino, artista tarantino e da sempre in prima fila nella lotta ambientalista accanto al comitato dei cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, critica duramente Peacelink.