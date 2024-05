Il cane antidroga della Polizia scova lo stupefacente nascosto nella lavanderia self service

Avrebbe utilizzato come nascondiglio per la droga la lavanderia self service di un familiare in un centro della provincia di Taranto. L'altro giorno, però, il quantitativo che aveva infilato in un borsone sportivo è stato scovato dal cane antidroga della Polizia. E per lui sono cominciati i guai. Nella rete degli agenti del Commissariato di Grottaglie è caduto un ragazzo di 29 anni che è stato denunciato a piede libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Gli agenti hanno effettuato alcune perquisizioni, in particolare nelle zone in cui nelle scorse settimane era stato notato un caratteristco andirivieni di giovani, molti dei quali conosciuti come abituali consumatori di sostanze stupefacenti.

La lavanderia

Così è partita l'operazione a tappeto con una serie di controlli mirati.

L’attenzione è stata rivolta in particolare ad una lavanderia self-service nella quale, grazie al fiuto di “Africa”, il cane antidroga dell’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi, è stato recuperato su uno scaffale del retrobottega un borsone da calcio con all’interno un panetto di hashish del peso di circa 85 grammi ed un bilancino di precisione. Per quella droga è stato denunciato il presunto pusher di 29 anni. Nella sua abitazione sono stati trovati altri cinque grammi di marijuana e un grammo e mezzo di hashish nascosti in un frigorifero in disuso.