Il bimbo piange, lui aggredisce la compagna

Il figlioletto di pochi mesi non smette di piangere. E lui per tutta risposta aggredisce la giovane compagna mettendole le mani al collo. Una violenza che per la donna ha avuto l'effetto della goccia che fa traboccare il vaso. Così ha chiesto l'intervento della Polizia e ha denunciato i cinque anni di convivenza vissuti con l'uomo tra insulti, minacce e violenza.

Sul caso è scattato il rapporto da parte dei poliziotti di Taranto, che ha spianato la strada al provvedimento adottato nei confronti del resposabile dei maltrattamenti in famiglia.

Per lui, un tarantino di 25 anni, quindi, è scattato il provvedimento del divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi quattro figli. Tre nati proprio dalla relazione con l'uomo.

