I segugi a quattro zampe scovano un chilo di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva nascosto un chilo e duecento grammi di cocaina nel vano motore della sua auto. Ma al casello autostradale di Massafra, ad un pugno di chilometri da Taranto, è incappato nei controlli della Finanza. E decisivo si è rivelato il fiuto dei segugi a quattro zampe delle Fiamme Gialle. I cani delle unità cinofile del comando provinciale di Taranto, infatti, hanno puntato decisamente sulla parte anteriore del mezzo fermato al posto di blocco proprio alla barriera dell'autostrada. E per il "corriere della droga" non c'è stato nulla da fare.Nel cofano, infatti, è stato scovato quel pacco con l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e per l'uomo alla guida, un cittadino albanese di 31 anni, è scattato l'arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.