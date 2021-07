Ragazzina derubata dei risparmi per il regalo al fratellino disabile

A dodici anni, euro dopo euro, era riuscita a mettera da parte 300 euro per fare un regalo al suo fratellino disabile. Poi la ragazzina ha affidato quel piccolo tesoro in monete al papà perchè lo cambiasse in banconote. Un ladro, però, ha rubato all'uomo quella busta zeppa di spiccioli. Alla notizia lei si è disperata. Ma la disperazione si è trasformata in lacrime di gioia quando i carabinieri hanno individuato il malvivente e hanno recuperato i suoi soldi. Il denaro è stato subito restituito al papà della 12enne. La commovente storia arriva da Statte in provincia di Taranto, dove l'altro giorno i militari della locale stazione hanno riconsegnato il denaro alle vittime del furto.

Il regalo

Protagonista della vicenda una ragazzina di dodici anni. Per mesi la piccola ha risparmiato su tutto per riuscire a fare un bel regalo al fratellino di sei anni affetto da una grave disabilità. Quando ha raggiunto il traguardo dei 300 euro, tutti in monete, ha deciso che era giunto il momento di acquistare il dono per il fratello. Quando il papà si è recato al supermercato per cambiare il denaro ha subito il furto.

I carabinieri

Al malcapitato non è rimasto altro da fare che comunicare la brutta notizia alla figlia e presentare una denuncia ai carabinieri. I militari, però, si sono subito mobilitati. Hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del supermercato in cui è avvenuto il furto e hanno individuato il ladro. E hanno recuperato i soldi a tempo di record. Poco dopo hanno restituito i soldi alla ragazzina che ha pinato di gioia. Ora finalmente potrà esaudire il suo desiderio e fare un bel regalo al suo adorato fratellino.