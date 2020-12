Come si dice in questi casi, la foto ha fatto il giro del web strappando lacrime di commozione ma anche tanta rabbia. Nello scatto un gruppo di bambini accerchia i carro funebre che accompagna l'ultimo viaggio del piccolo Vincenzo, il bambino di 11 anni ucciso da un linfoma a Taranto. L'ultima drammatica e inaccettabile perdita per la città.

Ucciso a 11 anni dal cancro, Taranto piange il piccolo Vincenzo

Ultimo aggiornamento: 09:14

