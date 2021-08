Taranto, si giurano amore eterno sott'acqua: il matrimonio speciale di Paolo e Claudia

Il mare di Taranto può essere anche scenario di un matrimonio. Non soltanto il meraviglioso litorale, ma anche la profondità del golfo jonico. A dirsi di sì, scambiandosi gli anelli nel profondo blu, sono stati Paolo e Claudia, due giovani che hanno scelto una “location” davvero originale per promettersi amore eterno.

Se, infatti, i matrimoni in spiaggia si sono già visti e sono diventati ormai abbastanza consueti, non si può dire lo stesso di questo matrimonio sott’acqua.

L'organizzazione



I responsabili dell’associazione sportiva “Enjoy your Dive” Taranto, un’associazione di subacquei tarantini, hanno cercato e trovato un’idea nuova per valorizzare il mare di Taranto. Dopo averci pensato un po’ su, hanno deciso di offrire agli amanti del mare e a chiunque volesse provare un’alternativa alla classica promessa di matrimonio sulla terraferma: pronunciare il “sì” e scambiarsi gli anelli sott’acqua.

Una coppia di giovani sposi, amanti del mare, ha deciso di farlo nella baia del Lido Lamarée a Lama, dove i ragazzi dell’Enjoy your Dive hanno allestito, in accordo con i proprietari della struttura balneare, un angolo verde molto elegante.

Quindi la preparazione per affrontare la discesa in acqua e un altare subacqueo, proprio nella baia a ridosso della scogliera, dove un frate (con brevetto da subacqueo) ha benedetto le loro promesse e le loro fedi.

Il tutto nel massimo della sicurezza per i partecipanti, grazie all’assistenza in acqua e sulla terraferma degli istruttori subacquei dell’Enjoy your Dive Taranto che, come sempre, si adoperano per far vivere il mare a 360 gradi a tutti e per diffondere su tutto il territorio la cultura e il rispetto per questa meraviglia della natura e il principio che il mare è una risorsa di tutti e per tutti.