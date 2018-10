Nel Tarantino case isolate per il nubifragio. Mezzi di soccorso al lavoro per raggiungere le famiglie bloccate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltempo, particolarmente la situazione nella provinia di Taranto. Le piogge abbondanti delle ultime ore stanno creando enormi disagi soprattutto in territorio di Ginosa, in particolare in contrada Cignano. A causa dei detriti che si sono riversati sulla sede stradale, alcune abitazioni sono rimaste isolate lungo l'arteria che collega Ginosa a Montescaglioso. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco e una ditta inviata dall'amministrazione sul posto per liberare la strada. Non si segnalano al momento danni alle persone.