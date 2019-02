Agguato a colpi di pistola in città: ferito un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli hanno sparato mentre tentava di darsi alla fuga. Con il sicario che ha premuto per cinque volte il grilletto, colpendo la vittima con due pallottole alle gambe. Sono i primi dettagli della sparatoria avvenuta questa mattina, poco prima di mezzogiorno a Taranto, in via Brindisi all'angolo con la trafficata via Cesare Battisti. Bersaglio del raid un tarantino di 59 anni che in quel momento stava camminando in strada con alcune buste della spesa,La vittima, stando ad una primissima ricostruzione, stava per citofonare ad un portone quando si è accorto di un uomo armato che lo stava raggiungendo alle spalle. A quel punto avrebbe tentato di darsi alla fuga, correndo verso via Cesare Battisti. In prossimità dell'incrocio, però, è stato raggiunto alle gambe da due dei cinque colpi esplosi dall'uomo armato. Il malcapitato si è accasciato sul selciato, mentre il sicario si è allontanato precipitosamente. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono piombate le auto dei carabinieri e della Polizia, oltre ad un'ambulanza. La vittima è stata condotta all'ospedale Santissima Annunziata dove gli sono state riscontrate due ferite da arma da fuoco a un ginocchio e a un femore. Per lui prognosi di trenta giorni.Mentre in città è caccia all'uomo per dare un volto al responsabile della gambizzazione.