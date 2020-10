Gambizzato in strada nel cuore della notte

Lo hanno trovato sanguinante sul selciato in via Capecelatro, nel centro abitato di Taranto. Con diverse ferite alle gambe. Indaga la Polizia sul ferimento a colpi di arma da fuoco avvenuto la scorsa notte nel capoluogo jonico. Vittima un uomo di trent'anni, volto già noto alle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme uno dei residenti che, intorno alle tre, è stato svegliato dal rimbombo dei colpi di arma da fuoco che hanno squarciato il silenzio della notte. Immediatamente sul posto sono piombato gli agenti della Volante e una ambulanza del 118. Il ferito è stato subito trasportato al vicino ospedale Santissima Annunziata e non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA