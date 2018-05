Gambizzato in auto, giallo alla Salinella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli hanno sparato mentre era nella sua auto, ferendolo alle gambe. Indaga la Polizia sul drammatico agguato ai danni di un tarantino di 37 anni, scattato sabato sera, poco dopo le 22, in via lago Maggiore, nel quartiere Salinella. La vittima si trovava nella sua Renault Clio quando è stato avvicinato da un giovane che lo ha gambizzato. Il sicario ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, due del quali hanno centrato la vittima alle gambe. Poi si è allontanato. Il ferito è stato soccorso e condotto in ospedale. Sul posto la Squadra Mobile, la Volante e la Scientifica.