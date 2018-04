Con la pistola contro la moglie: in casa aveva un arsenale. Arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Correte, mio fratello sta minacciando sua moglie con una pistola». Una telefonata al 113, fatta dalla sorella dell’autore della presunta violenza, ha fatto scattare l’allarme l’altro ieri sera a Manduria concluso con l’arresto di un trentacinquenne del posto, A.S., operaio Ilva, da parte della polizia che gli ha contestato i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della moglie.Quando gli agenti sono arrivati all’indirizzo indicato, in casa hanno trovato solo l’uomo il quale, negando l’uso dell’arma, ha ammesso di avere avuto poco prima una lite con la moglie che si era allontanata per rifugiarsi a casa della suocera di lei che abita lì vicino. Alle forze dell’ordine è bastato fare un giro nell’appartamento per trovare non solo una pistola, ma un vero e proprio arsenale di armi da taglio e da fuoco, alcune vere altre giocattolo, tutte detenute legalmente.Sono finiti sotto sequestro una pistola, un revolver, un fucile a pompa e un fucile calibro 20 con relativo munizionamento, nonché tre Katana, spade giapponesi dei samurai con lame di varia lunghezza e alcune armi giocattolo. Sotto il letto matrimoniale, inoltre, è stato trovato un grosso pugnale tipo machete. Sequestrate anche delle manette che erano conservate all’interno dell’auto, oltre a fiale sospette e compresse di anabolizzanti (Proviron) celate vicino alla rastrelliera dei fucili. Il contenuto delle fiale sarà fatto analizzare nei laboratori della polizia scientifica.