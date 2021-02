Frode al fisco, sigilli a beni per un milione e 400.000 euro

Sotto chiave beni e soldi per un totale di quasi un milione e quattrocentomila euro. Nel mirino della Finanza un'impresa di Taranto, a carico della quale i sigilli sono scattati al termine di una verifica messa a segno dai militari del comando provinciale delle Fiamme Gialle. I finanzieri del colonnello Massimo Dell'Anna, infatti, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip Giovanni Caroli, su richiesta del pm Raffaele Graziano.

Nel corso dell'ispezione i militari hanno contestato la mancata dichiarazione a fini fiscali di redditi per circa 2 milioni di euro, una evasione dell'Iva per circa un milione e trecentomila euro e ritenute d'acconto non versate per mezzo milione di euro. Contestualmente per due responsabili dell'impresa è arrivata la denuncia.

I reati contestati sono quelli di “dichiarazione infedele e fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”, “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”, nonché “omesso versamento di ritenute operate”. In particolare, sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie nei confronti della società jonica e degli amministratori pro-tempore, fino alla concorrenza di 1 milione e 382 mila euro, pari all’ammontare complessivo delle imposte evase.

