«Scelte fallimentari: Vitali adesso si assuma le sue responsabilità»

È il giorno della resa dei conti in Forza Italia perché nel pomeriggio è in programma l’assemblea provinciale e ancora una volta nel “mirino” dei dirigenti del partito finisce il coordinatore regionale, il neo senatore francavillese Luigi Vitali.«In un partito normale, chi ha la responsabilità politica di guidarlo, di fronte al fallimento dei criteri adottati in Puglia per l’individuazione delle candidature nei collegi uninominali e plurinominali ha il dovere di trarne le conseguenze». La richiesta di dimissioni per Vitali arriva questa volta dall’ex consigliere regionale Pietro Lospinuso, di Ginosa dove il centrodestra ha sfiorato il 40% dei consensi, tra i più alti di Puglia, trainato da Forza Italia a circa il 27%, anche in questo caso tra le migliori performance di tutta la regione. L’altro ieri a scagliarsi contro il coordinatore regionale è stato invece quello cittadino Antonio Biella, che ha criticato le sue scelte e in particolare l’attività della deputata tarantina rieletta Vincenza Labriola.«Le candidature - prosegue Lospinuso - non sono state espressione del territorio, né dunque sono state condivise dalla base e la conseguenza è sotto gli occhi di tutti: scelte bocciate sonoramente dall’elettorato. E ci ritroviamo pure alcuni parlamentari che non hanno feeling col territorio perché chi aveva la responsabilità di tutelare le esigenze dei pugliesi e dei tarantini non ha avuto la forza di poterlo fare, pertanto ne tragga le conseguenze».Di più l’ex consigliere regionale ginosino non aggiunge e rimanda l’analisi del voto all’assemblea provinciale in programma oggi alle 18,30 all’Hotel Park di Taranto alla presenza del coordinatore regionale Vitali, alla quale parteciperanno dirigenti e amministratori locali.