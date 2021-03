Dice di avere il Covid per non andare in carcere: scoperto e denunciato

Per non andare in carcere ha finto di avere il Covid ma lo stratagemma non ha funzionato: è stato scoperto e denunciato a Taranto dai poliziotti della sezione Volanti e sconterà condanne passate in giudicato. Luigi Pontrelli, pregiudicato tarantino di 29 anni, con precedenti per furto, droga e armi, attualmente agli arresti domiciliari, per sottrarsi all'esecuzione di un ordine di carcerazione per pena definitiva di reclusione a più di 5 anni, ha falsificato un certificato medico che attestava la sua positività al Covid.

Lo ha mostrato ai poliziotti che nelle ore notturne gli avevano fatto visita per un controllo. Il giorno successivo gli agenti si sono presentati alla sua porta per eseguire un ordine di carcerazione per pregresse condanne. Insospettiti dal suo atteggiamento, anche grazie alla collaborazione dell'Asl, hanno accertato che il 29enne pregiudicato non era presente nella banca dati regionale che in costante aggiornamento registra le persone colpite dal virus.

Accertato che l'uomo era un soggetto sano, i poliziotti hanno potuto eseguire l'ordinanza di carcerazione, accompagnandolo in carcere. Il pregiudicato è stato denunciato per falsità materiale in atto pubblico.