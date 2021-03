Taranto, fine settimana blindato

Quello prossimo sarà un fine settimana blindato per i tarantini obbligati a rispettare le restrizioni previste nell'ordinanza sindacale numero 7 che il sindaco, Rinaldo Melucci, ha emanato lo scorso 9 marzo anticipando, di fatto, l'ordinanza regionale e tutte le misure e le raccomandazioni adottate in successivamente dai sindaci delle altre città capoluogo di provincia della Puglia.

Domani e dopodomani le forze dell'ordine, polizia municipale in testa, rafforzeranno gli schieramenti per assicurare su tutto il territorio il rispetto delle norme anti contagio. Il rischio maggiore è rappresentato dagli assembramenti che non accennano a diminuire soprattutto tra i giovani.

A metterci la sua, ci pensano anche le tradizioni a Taranto. Ieri mattina, nella città vecchia, i vigili urbani hanno sventato un sicuro affollamento di persone che si sarebbero riunite per dare corso al tradizionale falò di San Giuseppe. Le forze di polizia municipale con il supporto degli operatori e dei mezzi dell'azienda «Kyma Ambiente» hanno portato via, dai vicoli e dagli slarghi del centro storico, delle cataste di legname che sarebbe stato utilizzato per la realizzazione della pira in occasione della ricorrenza del santo. Oltre all'inevitabile assembramento, il materiale impiegato per alimentare il fuoco, in gran parte composto da parti di mobilia e pedane verniciate, avrebbe rappresentato anche un rischio di natura ambientale e sanitario. «Ringrazio la polizia locale e i nostri operatori - ha commentato Giampiero Mancarelli, presidente dell'azienda municipalizzata per la nettezza urbana, Amiu - per l'attività svolta soprattutto in un momento critico come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia».

Le zone che saranno guardate a vista domani e domenica, ma già dall'altro ieri con meno impegno, sono i luoghi della movida e delle passeggiate. L'elenco dei luoghi prescritti dove non sarà possibile accedervi dalle 18 in poi e sino all'alba del giorno dopo, è contenuto nella stessa ordinanza firmata da Melucci e riguarda via D'Aquino, via Di Palma, via Regina Margherita, viale Liguria, corso Vittorio Emanuele II (Talsano) e in piazza Garibaldi, piazza Giovanni XXIII, piazza della Vittoria, piazza Maria Immacolata, piazza Bettolo, piazzale Bestat, piazza Medaglie d'Oro, piazza Sicilia, piazza Masaccio, piazza Lo Jucco e piazza Spina. Resta consentito attraversare queste aree per raggiungere il proprio domicilio o i luoghi che vi si affacciano.

«L'adozione di questo provvedimento ha spiegato il sindaco di Taranto si è resa necessaria perché abbiamo registrato comportamenti che non rispondono alla contingente necessità di prestare massima attenzione. Le varianti hanno reso il contagio più rapido e mai come ora bisogna osservare diligentemente le buone prassi: distanziamento, mascherina, igiene frequente delle mani. Le misure che abbiamo previsto con l'ordinanza conclude Melucci - sono un'arma in più, ma i cittadini devono fare la loro parte». L'ordinanza sindacale che copriva l'arco temporale sino al 10 marzo, è stato di fatto allargato dall'ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che ricalca quella del comune di Taranto ma sino al 6 aprile.

