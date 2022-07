Taranto, garanzie dalla Regione sui 105 milioni per il nuovo ospedale

Il finanziamento da 105 milioni per completare il nuovo ospedale di Taranto verrà assicurato. È quanto emerso oggi durante le audizioni in I commissione consiliare dei tecnici del dipartimento Salute. Nelle ultime settimane era stato lanciato l'allarme per la mancata assegnazione di 105 milioni necessari ad acquistare gli arredi e i macchinari, oggi è emerso che la Regione Puglia approverà la settimana prossima una delibera destinando i 105 milioni a valere sulla Cipe 51 del 2019.

Amati: «Sembra tornare il sereno»

«Ecco a cosa serve la nostra insistenza, spesso pari alla petulanza. La soluzione di destinare a Taranto 105milioni, a valere sulla Cipe 51 del 2019, mette nelle condizioni la Asl di Taranto di procedere con le gare per arredi e attrezzature. E tutto questo impedirebbe la sospensione dei lavori», commenta il presidente della I commissione consiliare Fabiano Amati (Pd). «Sembra tornare il sereno sul nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Nell'audizione svoltasi oggi in I Commissione Bilancio, sono state fornite assicurazioni sui 105 milioni di euro necessari per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e arredi», aggiunge l consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).