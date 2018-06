Non mandavano i figli a scuola: 86 denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non mandavano i figli a scuola e per questo i Carabinieri del Comando Provinciale hanno denunciato, con la collaborazione dei dirigenti scolastici che hanno segnalato il prolungamento ingiustificato delle assenze di alunni della primaria e delle medie, ben 86 genitori.L’operazione si inserisce nell’ambito di specifici controlli mirati a contrastare la dispersione scolastica ed hanno riguardato alcuni Istituti scolastici di Taranto e provincia, con i quali i militari dell’Arma sono in contatto per monitorare i fenomeni di bullismo e quelli legati anche alla dispersione.Al termine di accurate indagini è stato accertato che 47 bambini si assentavano dalle lezioni per lunghi periodi, senza che i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale fornissero plausibili risposte alle richieste di giustificazioni avanzate da insegnanti e dirigenti scolastici.Secondo una prima stima effettuata dai Carabinieri, pare che il fenomeno si sia attestato maggiormente nella zona occidentale della provincia, oltre a diverse scuole della città (non soltanto quelle ubicate nelle periferie): segno evidente di una preoccupante condizione di marginalità e povertà di molti nuclei familiari, dove il basso livello di istruzione unito alle risicate risorse messe a disposizione delle comunità complicano oltremodo la situazione. Eppure la scuola prova a tamponare le falle provando, spesso con successo, a redimere situazioni che potrebbero avere risvolti anche drammatici.In questa missione che punta ad affermare nei giovani la legalità e l’impegno sociale, un ruolo importante lo svolgono le Forze dell’ordine spesso in campo in iniziative volte ad assicurare il migliore sviluppo dei giovani.Eppure, secondo i dati forniti dal Miur nel gennaio scorso proprio la dispersione scolastica sarebbe in calo rispetto agli anni passati con un tasso del 13,8% contro il 20,8% di dieci anni fa. Ma in alcune regioni del Sud la situazione sembra non migliorare, complice una diffusa povertà economica e sociale che non agevola l’impegno delle realtà educative. Ma contrariamente a quanto si possa pensare, ovvero che il fenomeno dell’abbandono faccia il paio con lo sfruttamento del lavoro minorile, è stato accertato che talvolta le assenze prolungate dalle lezioni - oltre il 25% che è il massimo consentito - sarebbero la risposta dei genitori a controversie avute con gli insegnanti o per manifestare il disappunto per le decisioni prese dal dirigente scolastico o come accaduto di recente, per non aver voluto vaccinare i propri figli.