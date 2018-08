Fiamme nella pineta, sfiorato il disastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disastro ambientale sfiorato ieri sera a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, per un incendio avvenuto all’interno della grande pianeta fortunatamente spento dai residenti. Le fiamme partite dal basso, di cui non si conosce l’origine, avevano già aggredito la parte alta dei pini quando l’intervento degli esercenti dei locali situati di fronte alla pineta ha evitato il peggio. Molti si sono prodigati gettando secchiate d’acqua mentre provvidenziale è stato l’intervento del titolare di un esercizio commerciale che ha utilizzato un estintore. Quando sono arrivati vigili del fuoco l’incendio era stato quasi del tutto domato.