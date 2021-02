Fiamme dal garage, paura in una palazzina

L'incendio è divampato all'improvviso nel garage di una palazzina di Monteiasi, in provincia di Taranto. Seminando paura e danni, ma fortunatamente senza provocare alcun ferito.

L'allarme è scattato domenica sera nella cittadina jonica, dopo che le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in uno dei box del piccolo edificio. Subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del Fuoco e sul posto sono piombati due equipaggi del comando provinciale. I pompieri nel giro di pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme che si sono levate alte, bruciando anche il balcone dell'abitazione al primo piano. Ingenti i danni riportati dalla struttura e fortunatamente, come si è detto, nessun ferito. Completamente distrutto il garage e il trattore che era all'interno.

