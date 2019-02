Giorgio, Siria, Alessandro e gli altri: fiaccolata a Taranto per ricordare i bambini uccisi dai veleni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio, Siria, Alessandro e gli altri. Tanti. Troppi. Sono i bambini di Taranto uccisi dai veleni, morti a causa di una malattia che ha tolto loro la vita. “Loro dovevano vivere”, e a loro che non ce l’hanno fatta lunedì sarà dedicata la fiaccolata silenziosa che attraverserà il centro di Taranto. Loro sono i bambini di Taranto uccisi dall’inquinamento, vinti dal male che se li è portati via per sempre. I loro volti sono tutti impressi sul manifesto di presentazione della fiaccolata: dodici piccoli sorrisi che non ci sono più. Per reagire all’ennesimo dolore inflitto a un’intera comunità, l’associazione Genitori Tarantini ha sostenuto la mamma e il papà di Giorgio Di Ponzio, Carla Luccarelli e Angelo, in questa iniziativa voluta nel giorno del trigesimo della scomparsa del figlio appena quindicenne, stroncato da un sarcoma.L’appuntamento è per lunedì prossimo, 25 febbraio, alle 18 davanti all’ingresso dell’Arsenale. Da lì il corteo proseguirà lungo via di Palma, piazza Maria Immacolata, via D’Aquino, corso Due Mari, fino al monumento al Marinaio in piazza Carbonelli dove ci sarà una cerimonia commemorativa. L’invito è a partecipare numerosi e silenziosi.