Festa notturna con musica e alcol, 15 multe per violazione delle norme anti Covid-19

Musica e alcol senza risparmio in un bar del centro abitato di Taranto, con buona pace delle restrizioni della "zona rossa" per contenere l'impennata di contagi di Covid-19 . La festicciola è stata scoperta dalla Polizia che ha multato quindici persone e ha disposto la chiusura del locale per cinque giorni.

L'INTERVENTO

Una pattuglia della Volante l'altra sera, durante un servizio di controllo, ha notato un giovane ragazzo in strada che, alla vista dell'auto di servizio, si è infilato in tutta fretta in un portone. La fuga di quel ragazzo ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare una verifica. Una volta entrati nel portone, gli agenti hanno udito in maniera chiara voci e musica provenire dalla porta d’ingresso laterale di un bar la cui saracinesca sulla strada era completamente abbassata. A quel punto hanno chiesto di aprire la porta, ma il baccano si è bloccato di colpo. Una volta giunti i rinforzi, i poliziotti hanno forzato la saracinesca ed hanno fatto irruzione nel locale.

LE SANZIONI

All'interno sono stati trovati nove uomini e sei donne tutti maggiorenni che stavano festeggiando e bevendo alcolici. I quindici, molti dei quali pregiudicati, sono stati tutti identificati e sanzionati per le violazioni imposte dalle vigenti normative anticovid. Per il bar, non nuovo in un recente passato a simili violazioni, è stata disposta la chiusura immediata di cinque giorni.