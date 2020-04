Festa nel cuore della notte, un arresto e raffica di multe

Ultimo aggiornamento: 14:03

Musica a tutto volume e supercolici come se piovesse. Così sette stranieri nel cuore della notte stavano festeggiando la Pasquetta nel loro appartamento a Taranto.Con buona pace delle restrizioni introdotte per contenere il contagio del coronavirus. Alla loro porta, però, dopo diverse segnalazioni, hanno bussato i poliziotti della questura jonica. Gli agenti hanno sanzionato i sette partecipanti al festino, ma uno di loro ha reagito alla multa scagliandosi contro i poliziotti. E così è riuscito anche a farsi arrestare.Il controllo delle pattuglie della squadra Volante è partito intorno all'1,30. Giunti nella zona i poliziotti non hanno avuto difficoltà ad individuare l'apparamento, dal quale proveniva musica a tutto volume. In casa sono state trovate sette persone, tutte straniere provenienti dall'est Europa. I presenti sono stati sanzionati per la violazione delle restrizioni per contenere il contagio, ma uno di loro, un uomo di 51 anni di nazionalità macedone ha aggredito gli agenti, con il supporto del figlio maggiorenne. Per lui sono scattate le manette con le accuse di violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, mentre il figlio è stato denunciato a piede libero con le stesse contestazioni.