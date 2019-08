Taranto, Ferragosto con le finestre chiuse: per Arpa è Wind Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wind day a Ferragosto: Arpa Puglia ha classificato così la giornata di oggi, avvisando la popolazione di Taranto, dei Tamburi in particolare, che il forte vento che soffierà dall’area industriale farà impennare il rischio di dispersione delle polveri dal parco minerali dello stabilimento ArcelorMittal.La direzione scientifica di Arpa Puglia, in base al Piano con le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria del quartiere Tamburi per gli inquinanti benzoapirene e PM10, approvato dalla giunta regionale pugliese con deliberazione del 2012, ha dunque comunicato la previsione di Wind Day per oggi: «Si invitano i cittadini residenti, soprattutto nelle aree prospicienti la zona industriale a consultare, osservandole, le misure precauzionali contenute nel protocollo di comportamento già noto e pubblicato sul sito istituzionale dell’Asl Taranto. Questa comunicazione potrà essere soggetta a revoca ove dovesse intervenire analoga comunicazione dell’Arpa Puglia di revoca del Wind Day».