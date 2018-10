Fermato dalla polizia mentre guida ubriaco, chiama un amico per farsi accompagnare a casa. Ma arriva ubriaco anche il soccorritore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva in soccorso dell'amico fermato e multato perché sorpreso alla guida in stato di ubriachezza. Prima di mettersi al volante, però, gli agenti gli fanno la prova dell'etilometro ed esce fuori che anche lui è ubriaco. E' finita male per entrambi, sabato sera, caduti nella rete della polizia stradale a Taranto. Nell'ambito dei controlli in strada, finalizzati soprattutto a reprimere la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alla periferia della città è stata fermata un'auto. Alla guida un giovane che alla prova dell'etilometro è risultato ubriaco. Inevitabili la multa e la sospensione della patente. E l'auto? Il giovane ha allora chiesto aiuto ad un amico, che è giunto sul posto per mettersi alla guida e portare a casa il multato e la sua auto. Qui, però, la sorpresa: i poliziotti prima di lasciar andare i due hanno sottoposto alla prova dell'etilometro il "nuovo arrivato". E anche lui è risultato ubriaco. Seconda multa e auto affidata al carro attrezzi.