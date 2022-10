Fermato per un controllo, aggredisce carabiniere: arrestato

Fermato per un controllo, aggredisce carabiniere. Ma viene arrestato. Il militare è stato spintonato ed è caduto a terra riportando fratture al polso e ad una gamba. È fuggito a piedi ma è stato successivamente rintracciato ed arrestato.

Il militare ricoverato in ospedale

Il militare è stato soccorso e accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale SS Annunziata di Taranto, dove è stato curato per le fratture. Nel frattempo, gli altri carabinieri sono riusciti a rintracciare l'aggressore che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana, suddivisa in varie bustine, 250 grammi di hascisc, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte allo spaccio al dettaglio, 1000 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.