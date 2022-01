Ferito da un petardo, quarantenne rischia di perdere la mano

Un uomo di 40 anni, nato a Massafra e residente al quartiere Tamburi di Taranto, ha subito gravissime lesioni alla mano destra, frantumata in più parti, per lo scoppio di un petardo difettoso che stava accendendo. Dopo l'incidente il ferito è stato condotto in ospedale dove è stato medicato. Poco dopo i sanitari dell'ospedale Santissima Annunziata hanno deciso di trasferire il paziente a Bari.

L'incidente

Il grave incidente si è verificato nella prima serata, alcune ore prima della mezzanotte,nel popoloso quartiere periferico del capoluogo jonico. A tradire il quarantenne sarebbe stato un petardo difettoso. Appena acceso, infatti, il petardo è esploso frantumando la mano della vittima. Al suo arrivo in ospedale i medici hanno accertato la gravità delle ferite e hanno disposto il tarsferimento d'urgenza in ambulanza al Policlinico di Bari, dove si tenterà la parziale ricostruzione dell'arto. Sull'episodio indaga la Polizia.