Ferisce la compagna col coltello e la picchia: in carcere finisce anche la donna ricercata per altri reati.

La violenza in casa e l'arresto

Ha afferrato la compagna per i capelli trascinandola sul balcone dell'abitazione e con un coltello da cucina le ha procurato una piccola lesione sulla coscia sinistra e le ha tagliato diverse ciocche di capelli, ferendola anche al collo. In seguito l'ha colpita al volto con schiaffi e pugno. Per questo un 27enne di nazionalità romena, con diversi precedenti penali, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante di Taranto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della donna, sua connazionale.

In carcere finisce anche lei

La malcapitata, dopo essere stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, è stata accompagnata in Questura per formalizzare la denuncia-querela nei confronti del suo convivente dal quale voleva separarsi. Dai successivi accertamenti è emerso che la vittima dell'aggressione era destinataria di un ordine di carcerazione per numerosi reati pregressi. Per questo anche la donna è stata arrestata, mentre i figli minori della coppia sono stati affidati a un parente. Gli agenti erano intervenuti presso un'abitazione di via Principe Amedeo dopi la segnalazione di una violenta lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna con il volto tumefatto che lamentava dolori alla gamba sinistra e chiedeva di essere accompagnata al pronto soccorso perché, poco prima, era stata picchiata dal compagno. La romena ha spiegato ai poliziotti che fin dall'inizio del loro rapporto, il compagno si era sempre dimostrato molto geloso nei suoi confronti e l'aveva costretta a subire ripetute aggressioni anche alla presenza dei due figli minori.