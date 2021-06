Taranto incanta i turisti tra mare, catamarani e città vecchia

Cresce la febbre per il SailGp a Taranto, con una città che si mostra in tutto il suo splendore anche ai turisti e ai crocieristi della Msc Seaside. Tanta gente sul lungomare per ammirare i bolidi del mare in allenamento nella rada ma anche tanti turisti nei vicoli della città vecchia.

La gara

C'è ancora qualche disponibilità di biglietti per assistere alle regate dalle tribune del Race Village, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, quando andrà in scena la finale tra i due o tre equipaggi meglio classificati al termine delle cinque regate di flotta (tre sabato e due domenica). Disponibili gli ultimi posti, ma solo per la giornata di domenica, sulle motonavi Adria e Clodia per vivere le emozioni delle regate direttamente sul perimetro del campo di gara dove si posizioneranno anche le imbarcazioni private (finora circa 600 le prenotazioni).

Si tratta del primo grande evento sportivo di livello mondiale in Italia post-pandemia con la partecipazione di pubblico e sarà preceduto dalla presentazione dei progetti che SailGP dedica a Taranto nell’ambito di #raceforthefuture, il programma che crede in un mondo alimentato dalla natura e contribuisce a creare un futuro sostenibile. Domani, infatti, alle 11,30 saranno presentati nei pressi di Parco Cimino il progetto ‘Il vento in pioppo’ e l’iniziativa ‘Adotta un pioppo’, entrambe per contribuire alla decontaminazione di un’area attigua al parco e che SailGp promuoverà a livello globale. Gli eventi di Taranto saranno trasmessi in diretta su Rai Sport e Sky Sport; con la pluripremiata SailGp App (disponibile per iOS e Android), inoltre, si potrà assistere alle gare dalle telecamere di bordo accedendo a classifiche in tempo reale e cruscotti informativi su velocità delle barche e distanza tra esse, intensità e angolo del vento, altezza del volo, tempi di percorrenza e tante altre metriche fornite da Oracle Stream Analytics.