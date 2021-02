Basta emissioni o l'ex Ilva dovrà fermarsi fra due mesi: sì del Tar al Comune

Il Tar di Lecce, prima sezione, si è pronunciato sull’ordinanza del Comune di Taranto sulle emissioni inquinanti di ArcelorMittal e stabilisce 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta oggi, perché gli impianti siderurgici siano spenti.

Il tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi contro il provvedimento comunale.

L’ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, diversi mesi fa aveva infatti disposto che ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria individuassero entro 30 giorni dalla stessa ordinanza le fonti inquinanti del siderurgico rimuovendole. La stessa ordinanza stabiliva che, in difetto di adempimento, gestore e proprietario avrebbero dovuto spegnere gli impianti.

Il Tar Lecce ha stabilito che “il termine assegnato nella misura di giorni 60 (sessanta) per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento contingibile e urgente”.

Per il Tar di Lecce, “deve pertanto ritenersi pienamente sussistente la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, connessa dal probabile rischio di ripetizione di fenomeni emissivi in qualche modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione”.

Sul pronunciamento oggi pomeriggio il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci terrà una conferenza stampa.

Ultimo aggiornamento: 15:15

