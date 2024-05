Una tubiera è scoppiata questa mattina all'interno dell'ex Ilva di Taranto. E l'incidente, nel quale fortunatamente non si sono registrati feriti ha comportato la fermata dell'altoforno 4. A distanza di pochi giorni dall’ultima fermata non programmata, quinfi, questa mattina Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha dovuto fermare di nuovo l‘altoforno 4, attualmente l’unico in funzione nello stabilimento essendo fermi da tempo gli altiforni 1 e 2. La fermata, come si è detto, è stata imposta dallo scoppio della tubiera.

L'incidente

Secondo fonti sindacali è scoppiata una tubiera porta vento, ma non ci sono altre conseguenze all’infuori della fermata all’impianto. La parte interessata sono le tubiere e le ventole porta vento che movimentano l’aria necessaria all’ altoforno per la produzione della ghisa. Secondo quanto si è appreso l’altoforno resterà fermo almeno 24 ore. Nei giorni scorsi l'impianto era rimasto fermo per qualche giorno per uno strappo al nastro trasportatore che lo alimenta.

L'allame

Il nuovo problema registrato questa mattina evidenzia ancora una volta la critica condizione degli altiforni e di molti altri impianti della fabbrica. Un quadro che ha spinto i commissari dell’amministrazione straordinaria a mettere in cantiere per il 2024 - sarà avviato a giugno - un piano per la ripartenza che prevede 330 milioni di lavori tra ripristini e rifacimenti di cui 280 a Taranto. Tra i lavori quelli sull’’altoforno 2 per rimetterlo in marcia da settembre prossimo