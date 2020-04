Ex Ilva, dal prefetto il nodo dei pagamenti nell'indotto

Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno inviato al prefetto di Taranto Demetrio Martino, e per conoscenza ad ArcelorMittal e a Confindustria, una richiesta di incontro urgente per fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei pagamenti delle aziende dell'indotto da parte della multinazionale franco-indiana e un programma di riferimento delle attività dei prossimi mesi a partire dal 4 maggio prossimo. Nella nota evidenziano «il perdurare delle difficoltà

dei lavoratori delle ditte dell'indotto. Ci risulta - aggiungono - che alcune centinaia di lavoratori non percepiscono la

retribuzione da oramai quasi 2 mesi. I lavoratori delle aziende dell'appalto sono oramai allo stremo e non possono essere considerati di serie B e pertanto - concludono le organizzazione sindacali - auspichiamo una celere convocazione per approfondire la reale situazione al fine di evitare gravi tensioni sociali» © RIPRODUZIONE RISERVATA