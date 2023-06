Iva evasa e milioni di euro non dichiarati, in 17 denunciati dalla Guardia di Finanza

Oltre 14 milioni di euro non dichiarati, ma non solo, anche l'evasione per 1,8 milioni di euro dell'Iva. La guardia di finanza di Taranto ha denunciato 17 persone, responsabili di diverse imprese nei comuni della provincia. L'ipotesi di reato è di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

I controlli

I controlli della guardia di finanza hanno riguardato ristoranti, aziende di trasporto merci, del commercio di prodotti alimentari e dei lavori edili, oltre a titolari di alcuni studi professionali. La richiesta di sequestro dei beni per l'evasione fiscale avanzata dall'Autorità giudiziaria è di oltre 5 milioni di euro.