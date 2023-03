Estorsione e usura, un arresto della Polizia

Usura aggravata e estorsione, Con queste accuse la Polizia di Taranto ha eseguito l'arresto di un tarantino di 56 anni in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip su richiesta della Procura. L'arresto dell'uomo rappresenta il punto di arriva delle indagini condotte dalla squadra Mobile della questura jonica dopo la denuncia presentata da un commerciante, titolare di un bar del centro del capoluogo jonico.

Le indagini

La vittima ha raccontato agli investigatori di aver chiesto un prestito all'indagato tre anni fa per fronteggiare una crisi di liquidità. Da quanto emerso, il 56enne avrebbe corrisposto l’iniziale somma di 2mila euro, sino a giungere a complessivi 38mila euro, pattuendo un interesse mensile pari a 200 euro con l’intesa che la somma sarebbe stata restituita nel mese successivo, comprensiva, oltre che del capitale, anche dell’interesse mensile pari a 200 euro.

Il sequestro

In circa due anni, il malcapitato avrebbe promesso e consegnato all’indagato la cifra complessiva di circa 82mila euro, pattuendo sempre un tasso mensile di gran lunga superiore alla soglia legale. Alla fine la vittima non è riuscita a sostenere il pagamento degli interessi e si è decisa a denunciare. Oltre al carcere per l'indagato il gip ha anche spiccato un decreto di sequestro preventivo, per equivalente, della somma complessiva di 82mila euro.