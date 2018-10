Estorsione e furti d'auto, tredici arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei business del gruppo era il cosiddetto "cavallo di ritorno", ovvero il furto delle auto con successiva richiesta di riscatto per la restituzione. Su questa attività e non solo, però, si era cementato il sodalizio criminoso che questa mattina è stata sgominato dai poliziotti della Squadra Mobile di Taranto. Gli agenti guidati dal dirigente Carlo Pagano, infatti, stanno procedendo all'arresto complessivamente 13 persone, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare spiccata dal gip jonico Benedetto Ruberto su richiesta del pubblico ministero Lanfranco Marazia.L'operazione, denominata "500 cash", è scattata l'alba con i poliziotti che stanno eseguendo i provvedimenti restrittivi, 5 dei quali in carcere. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, estorsione, riciclaggio e furto d'auto.