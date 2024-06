L’emendamento al decreto legge Coesione per dare ai 330 lavoratori portuali ex TCT-Evergreen di Taranto altri nove mesi di Indennità di mancato avviamento (da aprile a dicembre 2024), è stato presentato in commissione Bilancio al Senato. Lo ha firmato il senatore Ignazio Zullo con il contributo del deputato Dario Iaia, entrambi parlamentari di FdI. Previsti altri 6,6 milioni di euro.

La discussione

Ma per sapere le sorti dell’emendamento bisognerà attendere che passino le elezioni europee visto che l’assemblea di Palazzo Madama ha sospeso i propri lavori dal 2 al 7 giugno e che l’Aula è convocata l’11 giugno alle 16. Attualmente il dl è ancora in commissione e nel giorni scorsi l’Aula è stata alle prese col Premierato. Rispetto ai diversi tentativi già fatti per allungare l’Ima ai portuali, tentativi sinora falliti per una questione di risorse, stavolta le cose dovrebbero andare diversamente per il fatto che i fondi necessari alla proroga non vengono dai ministeri (Lavoro e Infrastrutture e trasporti) ma dalle Autorità portuali interessate. Nel caso specifico, Taranto e Gioia Tauro, che sono porti di transhipment compresi nella norma del 2016 istitutiva dell’Agenzia alla quale questi lavoratori, privi di occupazione, sono stati affidati (di Agenzie ne sono sorte due, una per porto).

L'emendamento

L’emendamento di Zullo interviene con l’articolo 24 bis, “Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali” ed estende il funzionamento dell’Agenzia e quindi l’erogazione dell’indennità, da 81 a 90 mesi. L’Ima equivale ad una cassa integrazione. “Agli oneri derivanti - si afferma nell’emendamento - pari a euro 6.600.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell’Autorità di sistema portuale del Mar lonio e dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio”. Questa via d’uscita è stata individuata nella riunione al Mit del 23 aprile ed ora è stata messa nero su bianco. Probabile che intervenga anche il Governo con un suo emendamento al dl Coesione.

Sia la norma del 2016, divenuta legge (numero 18) a febbraio 2017, che quelle successive, prevedono che nei porti nei quali almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 81 mesi, a decorrere dall’1 gennaio 2017 è istituita dall’Autorità di sistema portuale, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Qui confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese, compresi quelli delle imprese titolari di concessione. Il termine di 81 mesi è recente. È stato disposto dalla legge sul Milleproroghe (la numero 18 dello scorso febbraio), Milleproroghe che ha ampliato l’Ima di ulteriori 3 mesi, da gennaio a marzo. Tuttavia, si legge nella relazione che accompagna l’emendamento di Zullo, a seguito della “crisi epidemiologica da Covid-19 che ha coinvolto anche tale settore, nonché degli eventi bellici attualmente in corso, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo dell’Agenzia stessa, il superamento temporale di 81 mesi, consentendo, quindi, una estensione di ulteriori 9 mesi delle attività dell’Agenzia”. I 9 mesi aggiuntivi di Ima dovrebbero servire a far avanzare i diversi progetti nell’area portuale nei quali ricollocare gli ex Tct.

Per i 6,6 milioni, le due Authority “presentano le necessarie disponibilità”, si legge ancora nella relazione. Nel 2022 sono stati destinati per l’Ima ai due porti, 8,789 milioni di euro, di cui 7,154 a Taranto. Complessivamente i portuali interessati erano 457 nel 2022, di cui 372 a Taranto (ma ora sono diminuiti attestandosi a 330). Sono state erogate 252 giornate pari ad una retribuzione giornaliera di 83,1 euro, equivalente ad un ventiseiesimo della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale. Importi confermati ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA