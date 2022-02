Amministrative di primavera: corsa a due. Scelto Egidio Albanese per la candidatura a sindaco. Sfiderà Melucci

Sarà l'avvocato Egidio Albanese, presidente del Consorzio trasporti pubblici ed ex presidente della Camera penale di Taranto, il candidato sindaco alle elezioni amministrative della prossima primavera nel capoluogo ionico.

La scelta del candidato

Albanese è stato indicato dall'assemblea dei soci dell'associazione "La voce di Taranto", di cui è presidente, che si è riunita nella propria sede deliberando all'unanimità la propria trasformazione da associazione politico-culturale a movimento politico. Alla base di questa scelta, è detto in una nota, «la necessità di dare ancora più forma e vigore alla realizzazione ed attuazione del proprio documento programmatico e per essere ancora più attenti nell'ascolto delle istanze del territorio».

L'avvocato Albanese ha ringraziato l'assemblea osservando che «se si vuole fare politica occorre avere un peso reale, altrimenti si diventa un ingranaggio di un sistema controllato da altri. E per fare ciò dobbiamo continuare ad elaborare idee alle quali però dobbiamo dare le gambe: le nostre e quelle di tutti coloro che già hanno dato la loro disponibilità o che si affiancheranno nella realizzazione di questo progetto».

In corsa per le amministrative anche il primo cittadino uscente Rinaldo Melucci per il Pd e altri partiti di centrosinistra e liste civiche, schieramento che dialoga anche con il Movimento Cinque Stelle. Un'altra coalizione, denominata "Patto per Taranto", vede come ispiratori il consigliere regionale dei Popolari Massimiliano Stellato, Walter Musillo (ex Pd) di Idea Indipendente) e il presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, ma non ha ancora indicato ufficialmente il candidato sindaco.