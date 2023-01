Franco Sebastio, morto l'ex procuratore. Taranto piange il magistrato simbolo della lotta all'inquinamento

Taranto e magistratura in lutto per la morte di Franco Sebastio, ex procuratore capo di Taranto e magistrato simbolo della lotta all'inquinamento industrale e della difesa dell'ambiente. Il magistrato in pensione si è spento all'età di 80 anni. La notizia si è sparsa subito in città. Sebastio da domenica sera era ricoverato all'ospedale Nord. Poche ore fa la notizia della sua morte.

La carriera

Sebastio, tarantino di nascita, ha cominciato la sua carriera da cancelliere a vent'anni. Poi il concorso in magistratura con la lunga carriera cominciata da pretore. Nell'82, proprio da pretore di Taranto, la prima sentenza contro i responsabili del siderurgico. Da procuratore capo ha gestito le indagini sull'inquinamento contestato all'Ilva, a cominciare da "Ambiente svenduto", ma anche quelle sull'omicidio di Sarah Scazzi. Nel 2017 è stato candidato sindaco ed è entrato in consiglio comunale.