Ancora una notte di fuoco: le fiamme distruggono auto e barche

Auto e barche distrutte in due diversi incendi avvenuti nella notte a Taranto e provincia. Il primo allarme è scattato a Statte, dove, per cause in corso di accertamento, il rogo si è sviluppato all'interno di un parcheggio condominiale, alla periferia del piccolo Comune ad un pugno di chilometri dal capoluogo jonico. Le fiamme si sono sviluppate all'improvviso e hanno danneggiato quattro macchine in sosta. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi dei Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio, e i carabinieri della locale stazione.



Sull'episodio sono stati avviati gli accertamennti e non si esclude la natura dolosa del rogo.

Il secondo incendio, invece, si è registrato a Taranto sul molo di rimessaggio per imbarcazioni, nell vicinanze di un cantiere. All'alba le fiamme, sulla cui natura si sta indagando, hanno divorato una barca in vetroresina. Anche in questo caso il rogo è stato domato dai vigili del Fuoco. Ultimo aggiornamento: 08:43