Due rapine in una sera, incastrato dalle telecamere

Ha messo a segno due rapine nel giro di una sola serata. In una si era avvalso anche della complicità di un minorenne, ma in poche ore è stato identificato e arrestato. Nella rete delle forze dell'ordine è caduto un giovane tarantino di 21 anni. Sarebbe lui il responsabile dei colpi messi a segno lunedì sera in un bar della centralissima via Di Palma e di un negozio di abbigliamento di via Basta.

Decisive per l'individuazione del responsabile l'analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza. Dall'attenta visione dei video gli investigatori sono risaliti al giovane. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati anche rinvenuti gli abiti utilizzati dal giovane malvivente e dal suo complice. Il 21enne dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero.



