Due furti in 20 giorni nel ristorante dedicato al 15enne ucciso dal cancro

Due furti in venti giorni. Questo il triste record del ristorante "Giò Fish&Wine", nel pieno centro di Taranto. Con un bottino fatto di due televisori e provviste del ristorante. Il locale, il cui debutto è stato frenato dalle restrizioni imposte dall'emergenza Covid, non è un ristorante qualunque. Ad aprirlo sono stati Angelo Di Ponzio e Carla Luccarelli, i genitori di Giorgio Di Ponzio, il giovane tarantino ucciso a soli 15 anni dal cancro. Il dramma del piccolo Giorgio e soprattutto la sua sofferenza sono diventati un simbolo della lotta di Taranto contro l'inquinamento industriale. In suo ricordo Angelo e Carla hanno fondato l'associazione "GiorgioForever" e hanno deciso di aprire il ristorante nel cuore della città dedicato al loro Giò.

Un locale di specialità di mare anche per sottolineare la passione che Giorgio aveva proprio per la pesca e il mare. Per due volte in soli venti giorni, però, il piccolo ristorante ha avuto la sgradevole visita dei ladri. Nel primo caso i malviventi hanno portato via un televisore e diverse provviste e bibite custodite nella dispensa. L'altra notte hanno avuto solo il tempo di staccare dalla parete lo smart tv da 50 pollici che campeggiava su un lato del locale.

