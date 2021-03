Due cagnolini lasciati morire tra i rifiuti, sdegno social

Due cuccoli buttati in un secchio in mezzo ai rifiuti. E probabilmente lasciati morire di stenti. I due cagnolini sono stati ritrovati morti l'altro giorno dai volontari dell'Anta di Sava, nei pressi della Bradanico Salentina. Quel piccolo contenitore dal quale penzolavano le zampette di uno dei due animali ha attirato l'attenzione di un passante che ha lanciato l'allarme. E sul posto sono giunti i volontari e la Polizia Locale della cittadina jonica.

“Di fronte a noi una scena orribile: un secchio con all'interno due cani di piccola taglia, messi ad incastro, uno con la testa in su ed uno con la testa in giù, tra i rifiuti. Alcune persone – racconta il presidente dell’Anta Francesco Spagnolo- ci hanno segnalato il caso e ci siamo recati sul posto per verificare l’accaduto. Non ci aspettavamo una tale crudeltà. La polizia municipale è intervenuta immediatamente ma nessun microchip è stato rinvenuto. Credo fossero morti da una mezza giornata, ma spetterà all’Asl verificare cosa sia accaduto a questi animali”.

La foto postata sui social ha provocato tantissimi commenti di sdegno per la crudeltà dei responsabili di un gesto davvero spietato.